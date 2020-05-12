عبد الغفار يهنئ « البيان »

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بعث سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، برقية تهنئة إلى «البيان»، بمناسبة ذكرى 40 عاماً على تأسيسها جاء فيها: أربعون عاماً من العطاء، في مسيرة سيكتب مفرداتها التاريخ، مسيرة حافظت «البيان» فيها على أخلاقيات المهنة، وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، في نقل الأخبار والأحداث بكل شفافية وموضوعية ونزاهة وكفاءة ومهنية، وإن صحيفة البيان، وبمرور الزمن، اختلفت في شكلها، وتنوعت وتطورت وتميزت، إلا أنها أبقت على جوهرها في نشر المعلومات الدقيقة، لتزود الفرد والمجتمع بما يعينه في متابعة أبرز الأحداث، صحيفة تحمي المجتمع من أي شيء يسهم في تشويهه، وإحداث تأثيرات سلبية في مقوماته ودعائمه، من أفكار وسلوكيات هدامة، صحيفة تسهم في التصدي للتعصب الرياضي، لتبرز الوجه المشرق الذي يليق بدولتنا ومؤسساتها الرياضية، كانت "البيان الرياضي"، وما زالت وستبقى، سنداً ورفيقاً لكل الإنجازات الرياضية داخل الدولة وخارجها، طبعت بصماتها على صفحات من ذهب، امتدت لأيادي كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، نؤكد مرة أخرى، في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، على أهمية الدور الذي تؤديه الصحافة، في نشر المعلومات للفرد والمجتمع بكل مكوناته، كل عام وصحيفة «البيان» من عطاء إلى عطاء.

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