6 محاور تستشرف المستقبل في ورشة «المحترفين»

المصدر: دبي- العوضي النمر

تنظم رابطة المحترفين، غداً، النسخة الرابعة من ورشة العمل للمبادرات التطويرية الفنية «عن بُعد»، حيث سيتم التباحث حول 6 محاور رئيسة، تتعلق بمسابقات الرابطة، وكيفية تطويرها والارتقاء بها، مثل مسابقة كأس الخليج العربي، حيث توجد مقترحات بتغيير المسمى، بجانب مقترح آخر بإلغاء المسابقة الموسم المقبل، لازدحام الروزنامة، بالنشاط المحلي والقاري والإقليمي والدولي، وتركز الورشة على استشراف ملامح المستقبل، من خلال الاهتمام بدعم اللاعبين الشباب وتحت السن، وتقديم المساندة المستمرة لهم، لإبراز مواهبهم، حيث يتعلق المحور الثاني بتطوير دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، وإعادة النظر في مشاركة بعض الفئات العمرية في المسابقة، والثالث: مشاركة اللاعبين من الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والرابع: مشاركة اللاعبين تحت السن في المسابقات، والتنسيق مع اتحاد الكرة المنظم لمسابقة للشباب من 3 فئات عمرية.

وتناقش الورشة في المحور الخامس، مستقبل اللاعب المقيم، ووضع عدد من الشروط لمشاركته خلال البطولات، منها العودة للقرار الأصلي، بقصر المشاركة على اللاعبين الموجودين في البلاد بحد أدنى 3 سنوت، وعدم مشاركة اللاعبين لمن تزيد أعمارهم على 23 سنة.

ويتضمن المحور السادس، مناقشة المشاركات الخارجية للأندية، في البطولات العربية والإقليمية أو الآسيوية، وتنظيم تلك المشاركات في الروزنامة المحلية.

واطلعت اللجنة الفنية للرابطة، في اجتماعها الثالث، «عن بُعد»، برئاسة حسن المري عضو مجلس إدارة الرابطة، على تحضيرات الورشة ووافقت على مقترحات تعديلات لوائح مسابقات الموسم المقبل 2020 - 2021 ، لرفع توصية بشأن اعتمادها من مجلس إدارة الرابطة وناقشت اللجنة ، كيفية دعم الأندية للقرارات التي ستصدر من الجهات المعنية، بشأن الموسم بناءً على توصيات «فيفا».

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