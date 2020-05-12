لوفانور في رأس الخيمة منتظراً تحديد مستقبله

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

اصطحب البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، زوجته وطفليه، لقضاء بعض الأيام في أحد فنادق رأس الخيمة، في ظل التوقف الحالي للنشاط الكروي في الدولة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وينتظر لوفانور، الموقف النهائي من إدارة نادي شباب الأهلي بشأن تجديد تعاقده لتحديد خطواته المقبلة ومستقبله، ويملك لوفانورعرضاً من أحد أندية دورينا، ولكنه يعطي الأولوية للبقاء مع شباب الأهلي، والبقاء في الإمارات بشكل عام، إلا إذا تلقى عرضاً أفضل من خارج الدولة.

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