التميمي يقترب من مغادرة الفجيرة

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

اقترب الحارس عبد الله التميمي، من مغادرة نادي الفجيرة، بنهاية الشهر الجاري، وهو بصدد دراسة عرض آخر من أحد أندية دوري الخليج العربي، وأكد التميمي، اعتزازه بالفترة التي قضاها بالفجيرة، حيث ظهر في 19 مباراة بالموسم الحالي، ونشأ التميمي في قلعة «العميد»، وسجل أول ظهور له في دوري الخليج العربي في موسم 2012 - 2013، تحت قيادة المدرب الإيطالي زينغا.

من ناحية أخرى، أكد العراقي محمد مصطفى مدافع دبا الحصن‬ السابق، اكتمال مفاوضات انتقاله إلى الفجيرة لمدة موسمين، مشيراً إلى أنه ينتظر التوقيع الرسمي خلال أيام، مقدماً شكره لإدارة «الحصن».

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