النصر ينفي مفاوضة مينديز والكمالي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نفى مصدر مسؤول من نادي النصر مفاوضة الأخير للاعب نادي الشارقة ريان مينديز ومدافع الوحدة حمدان الكمالي، خلافا لما يتم لترويج له عبر بعض الحسابات والمواقع الرياضية.

وأكد المصدر أن نادي النصر مثل كل اندية دوري الخليج العربي بصدد دراسة حاجاته من التعاقدات الجديدة بالتشاور مع الجهاز الفني ولكنه لم يضع مينديز والكمالي ضمن اختياراته للفترة المقبلة.

مشددا على ضرورة التأكد من هذه لأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها. ويركز العميد في الوقت الحالي على إيجاد البديل المناسب للمهاجم الاسباني ألفارو نيغريدو الذي تأكد رحيله عن الفريق بنهاية عقده يونيو المقبل.

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