العروبة يستغني عن الأجانب ويقيل الجهاز الفني

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قرر مجلس إدارة نادي العروبة الاستغناء عن الثنائي الأجنبي الفرنسي هاري كريستوفر ومواطنه جان فيليب مندي والبحث عن لاعبين جدد ليحلا مكانهما خلال الموسم الكروي الجديد، مع توارد انباء عن ضم البرازيلي رودريجو مهاجم دبا الحصن الذي انتهى عقده مع فريقه خلال ابريل الماضي

كذلك اتخذ نادي العروبة قراراً بتسريح الجهاز الفني الذي يقوده المغربي إبراهيم بفود وتكليف لجنة العقود بالنادي بالتعاقد مع جهاز فني جديد ، إلى جانب التفاوض مع عدد من اللاعبين المواطنين الذين انتهت عقودهم خلال الشهر الجاري لتجديد عقودهم للموسم المقبل، مع البحث عن لاعبين مواطنين ومقيمين مميزين لسد العجز في بعض المراكز بالفريق وكذلك التعاقد مع لاعبين أجانب

ويعتبر المدرب المغربي ابراهيم بفود الضحية الـ 11 في دوري الهواة وسبق له ان اشرف على مسافي لخمس مواسم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز