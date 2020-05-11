4 لاعبين مرشحون للرحيل عن الجزيرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وضعت الإصابات 4 من لاعبي نادي الجزيرة، في موقف صعب بالموسم الحالي، وحرمتهم من التألق وتقديم الإضافة بما يليق بهم كنجوم، وومرشحون للرحيل، وستحدد الـ7 جولات المتبقية من عمر الدوري في حال استئنافه خريطة مستقبلهم مع ناديهم، و«البيان الرياضي» رصد الرباعي وهم: عامر عبدالرحمن، وسلطان الغافري، والمغربي مراد باتنا، والبرازيلي كينو، حيث أنهم ابتعدوا تماماً عن المستطيل الأخضر، ولم يقدموا أي إضافة، إما نتيجة عدم قناعة الجهاز الفني، أو للإصابات اللعينة التي لاحقت البعض وحالت دون أن يثبتوا أحقيتهم وجدارتهم بارتداء شعار الجزيرة.

1 يعد الموسم الحالي هو الأصعب بالنسبة للدولي عامر عبدالرحمن، فقد ارتبط اسمه كثيراً بالمنتخبات الوطنية، وكانت البداية مع المنتخب الوطني للشباب الذي تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب عام 2009 في مصر، واختير من بين أفضل 10 لاعبين في البطولة، وواصل مسيرته مع المنتخب الوطني الأول حيث كان دائماً على رأس قائمة اختيارات مدربي «الأبيض»، بعد تميز واضح مع ناديي بني ياس والعين، وقد انتقل بصحبة رفيقه «عموري» في «العين» والمنتخب الوطني إلى نادي الجزيرة مطلع الموسم الحالي، ووصف محللون رياضيون صفقة الثنائي بأنها الأقوى في «الميركاتو» الصيفي المنتهي، وأنهما سيشكلان ثنائياً مرعباً في صناعة اللعب، ولكن للإصابة التي تعرض لها عامر وأيضاً عموري في أوقات متفرقة للموسم، أجبرت الثنائي على الفراق من المحطة الأولى.

2 ارتبط لاعب الوسط سلطان الغافري بأندية بني ياس والعين والوحدة، وقد سجل خلال مسيرته المهنية 19881 دقيقة لعب، و225 مباراة، إلا أن التوفيق بداعي الإصابة أبعده تماماً عن مواصلة مسيرة التألق للموسم الجاري مع الجزيرة، والغافري هو أكثر اللاعبين تضرراً من الإصابة فلم يشارك إلا في 4 دقائق للدوري، مع فريقه الحالي، مقارنة بالموسم الماضي مع نادي الوحدة والذي شهد مشاركته في 20 مباراة دافع خلالها بقوة عن شعار «العنابي»، ولم تمنحه «كورونا» الفرصة للعودة مجدداً إلى الملاعب، بعد تعافيه ومشاركته في التدريبات الجماعية لنادي الجزيرة قبل الجولة 19 للدوري.

3 لم يقدم المهاجم المغربي مراد باتنا الإضافة المطلوبة، بسبب الإصابات تارة وعدم التجانس مع الفريق تارة أخرى، ووفق إحصائيات رابطة المحترفين، شارك باتنا في 11 مباراة مع الجزيرة، ولم يسجل أي هدف، بالرغم من أنه شارك مع الوحدة الموسم الماضي، بعدد المباريات نفسها وسجل 8 أهداف، وجاءت حصيلته متواضعة مع «فخر أبوظبي» حيث لعب 670 دقيقة، وساهم في صناعة 7 فرص، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 84.8%.

4 ضم نادي الجزيرة المهاجم البرازيلي كينو مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادماً من نادي بيراميدز المصري، ولم يحقق أرقاماً جيدة مع فخر أبوظبي، فقد شارك في 12 مباراة، واستبدل في 7 منها، ولعل السبب الرئيس لتواضع مستواه هو إصابته في الركبة التي أبعدته مدة شهرين، وتغيب 7 جولات كاملة، ومصيره مع الجزيرة غير معلوم، نتيجة غموض المرحلة المقبلة، إلا أن معطيات الواقع تؤكد رحيله نهاية الموسم نتيجة لارتفاع أجره والبالغ 5 ملايين يورو، وعودته مجدداً إلى بيراميدز.

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