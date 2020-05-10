تنفيذي الجزيرة يعقد اجتماعه الأول

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي اجتماعاً عن بعد اليوم الأحد، وهو أول اجتماع بعد صدور قرار إعادة تشكيلها من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي.

في بداية الاجتماع، رحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس النادي، بالحضور وثمن رؤية القيادة العليا للنادي وتوجيهاتها ودعمها، وأكد في حديثه على أهمية التركيز على عوامل النجاح لتحقيق النتائج المنشودة، موضحاً بأن هذه العوامل تشمل وضع استراتيجية واضحة وموحدة تأخذ في الاعتبار البعد التجاري، وتوحيد الجهود وتوجيهها نحو نتائج محددة، وتحسين الهيكل التنظيمي والإداري، وتطوير المواهب في جميع الرياضات، ورفع الكفاءة الإدارية والمالية والتشغيلية والفنية إلى أقصى حد ممكن وتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية بما يضمن ترسيخ مكانة النادي وتحقيقه نتائج متميزة.

شارك في اجتماع اللجنة التنفيذية كل من معالي أحمد علي الصايغ، راشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد عبد الله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، حمد الحر راشد السويدي.

وناقش الاجتماع الأول للجنة التنفيذية عدة مواضيع تهدف إلى تحقيق النمو المالي المستدام، وتضمنت قرارات اللجنة:

مراجعة الهيكل التنظيمي للنادي وتراتبية رفع التقارير والتبليغ وصولا إلى المركزية والانسيابية في اتخاذ القرارات.

تشكيل لجان فنية فرعية في جميع المهام الحيوية في المؤسسة لضمان التطبيق الفعال للسياسات والالتزام بأفضل أنظمة الحوكمة في الإدارة.

تبنّي مبادئ تشغيلية فعالة تدعم توجه النادي وتحدد سلوكيات واضحة للعمل في جميع مستويات المؤسسة.

تعيين مدير رياضي لكرة القدم للمساعدة في صياغة استراتيجيات طويلة المدى على مستوى الاستثمار في اللاعبين الصغار والشباب لتحقيق أهداف النادي الرياضية، ولقيادة الاستثمار مستقبلاً في ما يتعلق بفرق كرة القدم في النادي.

وستعقد اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة اجتماعاتها بشكل منتظم للإشراف على سير العمل وعلى تطبيق استراتيجيات النادي ولاتخاذ القرارات المهمة، مع استمرار نادي الجزيرة في العمل بوتيرة متسارعة لتطبيق وتحقيق رؤية وطموحات القيادة العليا للنادي.

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