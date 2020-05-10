ترشيح 6 مدافعين إماراتيين للتشكيلة المثالية لأبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 6 لاعبين إماراتيين من بين 15 مدافعاً وفقاً للإحصائيات الرقمية، للتصويت الجماهيري بين قائمة أفضل المدافعين، لدخول التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال آسيا، على أن يستمر التصويت حتى يوم السبت المقبل، بعدما تم اختار الجمهور حارس المرمى الأفضل في الأسبوع الماضي، على أن يتم الإعلان في نهاية مايو الجاري، عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور.

ورشح الاتحاد القاري في مركز الظهير الأيمن، أحمد الياسي لاعب النصر الإماراتي، ويتنافس مع كل من علي حمام مدافع زوباهان، ومحمد تريسور لاعب لخويا، ومحمد إيرانبوريان لاعب تراكتور سازي تبريز.

وأشار الاتحاد إلى أن الياسي، سجل هدفاً واحداً في دور الـ16، وصنع هدفاً، وحقق نسبة نجاح 82% في التدخلات، وتفوق في 47 مواجهة ثنائية، وقام بقطع 17 كرة، وإلى أنه كان في أفضل حالاته، عندما قدم النصر أفضل أداء له على الإطلاق في دوري أبطال آسيا، وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات دور المجموعات.

وفي مركز قلب الدفاع، رشح مدافعي العين، محمد أحمد وإسماعيل أحمد ومهند سالم، وأشار الاتحاد القاري، إلى نسبة دقة التمرير لدى محمد وصلت إلى 85%، ونجح في إيقاف المنافس 27 مرة، وحقق 13 اعتراض ناجح، وبين أن العين تألق في عام 2016، وكان حازماً في الخلف، ومحمد أحمد كان جزءاً من الدفاع الذي أبقى شباكه نظيفة 4 مرات في 9، مباريات.

وكشف الاتحاد أن إسماعيل، سدد على المرمى 11 مرة، ونسبة إيقاف المنافس 100%، وأكد أنه حقق تشتيت ناجح للكرة بنسبة 92%، وهي نسبة أكثر من أي مدافع آخر، إلى جانب النجاح في اعتراض المنافس 15 مرة، فيما حقق مهند 86% نسبة النجاح في إيقاف المنافس، و73% تشتيت ناجح للكرة، ونجح في 25 اعتراض، وتفوق في 42 مواجهة ثنائية، وبين أن مهند كان حاضراً دائماً في دفاع فريق العين، ولعب جميع مباريات الفريق الــ14 الأخيرة بالبطولة.

وينافس محمد أحمد وإسماعيل أحمد ومهند سالم كل من مقسود كريموف مدافع ناساف، وماثيو ديلبيير مدافع ملبورن فيكتوري، وليم جونغ-يون مدافع تشونبوك هيونداي موتورز، وشي كي مدافع شنغهاي اس آي بي جي.

وفي مركز الظهير الأيسر، رشح محمد فايز مدافع العين، ومحمود خميس مدافع النصر، وينافسهما كل من شيرزود فايزييف مدافع لوكوموتيف، ويو هاي مدافع شنغهاي اس آي بي جي.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن فايز، حقق 37 اعتراض ناجح، ونجح في إيقاف المنافس 23 مرة، وتفوق في 51 مواجهة ثنائية، ليتفوق في أي من المهام الدفاعية الرئيسية، لكنه يأتي ضمن المراكز الخمسة الأولى في ثلاثة من أهمها، وهي الاعتراضات، وإيقاف المنافس والتفوق في المواجهات المباشرة، والتي تظهر اتساق وأهمية الظهير الأيسر لفريق العين.

أما خميس، فسدد 7 كرات على المرمى، وصنع 7 فرص، ومرر 66 تمريرة داخل منطقة جزاء المنافسين، ولعب 56 كرة عرضية، ورأى الاتحاد الآسيوي أن خميس، أحد أكثر المدافعين تفكيراً في الهجوم في قائمة المرشحين، وأن الإحصائيات الهجومية للظهير الأيسر، تتحدث عن نفسها.

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