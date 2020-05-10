ميلوني يجري عملية ناجحة في الركبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى البرازيلي " ماركو ميلوني " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة عملية جراحية على مستوى الركبة وذلك تحت إشراف الاخصائي الفرنسي فليب ليندرو ومتابعة من الدكتور محمد العربي طبيب الفريق الأول بنادي الشارقة، الذي أشار إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج التأهيل والعلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة وسيحتاج لنحو الشهرين ونصف قبل العودة مجددًا للملاعب والمشاركة في التدريبات.

ويعد البرازيلي ميلوني ( 19 سنة) المسجل ضمن قائمة اللاعبين المقيمين أحد العناصر، التي سجلت حضورًا لافتًا من خلال مشاركته مع الشارقة وما قدمه من مستوى كان محل إشادة واعجاب الجميع، حيث خاض 18 مباراة في الموسم الحالي حجز من خلالها مكانه في التشكيلة الأساسية في 14 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

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