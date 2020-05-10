الشارقة لرياضة المرأة تطلق المبارزة الافتراضية

تنطلق غداً بطولة المبارزة الافتراضية الأولى التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني عشر تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة و تستمر 3 أيام .
أكدت ميثاء بن ضاوي مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالوكالة، أن بطولة المبارزة في الملتقى الرمضاني تمثل تحدياً جديداً لمحبات هذه الرياضة التي أخذت مكانتها وسط الرياضات في الدولة من خلال التفوق الكبير، الذي أحدثته اللاعبات في كل المسابقات المحلية التي تقام وكذلك في البطولات الخارجية من خلال مشاركات مليئة بالنجاح وحصاد الميداليات.
وأوضحت إن، تنفيذ برنامج الملتقى الرمضاني يسير وفق ما هو مخطط له لأجل إثراء الساحة الرياضية الافتراضية ونأمل أن يحقق الملتقى كل الأهداف التي وضعت وفي مقدمتها التفاعل الإيجابي للرياضيات في الألعاب المختلفة التي يتضمنها مع ما يحتويه من أنشطة متنوعة ذات أهداف إيجابية.
ووجه نادي الشارقة الرياضي للمرأة دعوة للمشاركة في البطولة شملت أندية بني ياس و شباب الأهلي و الوحدة و الفجيرة و مركز العين للمبارزة و نادي الصيد المصري و نادي الكويت العربي الى جانب مبارزات نادي الشارقة لرياضة المرأة و لاعبتين عالميتين هما التونسية ايناس بوبكري والروسية آنا سيفاكوفا ويدير المنافسات لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني وسيتم ارسال رابط البطولة للمشاركين في نفس يوم انطلاقة الحدث.
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