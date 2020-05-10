وحدة العلاج الطبيعي بخورفكان جاهزة للتشغيل

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أعلن نادي خورفكان إكتمال التجهيزات بعيادة العلاج الطبيعي بالنادي، وذلك وفقاً للخُطة الاستراتيجية التي ينتهجها النادي والتي تستهدف تحديث وتطوير البنية التحتية بمرافق النادي والتي بدأت بصيانة الملعب الرئيسي وتشييد مدرجات جديدة.

وحرصت ادارة النادي على تجهيز العيادة بمعدات تعدُ هي الأفضل والأحدث وفقاً للمواصفات العلمية والطبية، وذلك إسهاماً في تخفيف نفقات العلاج الخارجي، وتسريع إجراءات العلاج للاعبين بالنادي بشموليتها وتكاملها.

وتعد الوحدة العلاجية بالنادي من أفضل العيادات الموجودة في الأندية الرياضية بالمنطقة الشرقية وذلك لما تتميز به من أجهزة حديثة ومتنوعة، فضلاً عن توفير كل ما يلزم من مكملات وإضافات ضرورية، يمكنها تقديم الإجراءات العلاجية لكافة المصابين في علاج الحالات الحادة و المزمنة بجودة وكفاءة عالية .

وعلي صعيد آخر، واصل نادي خورفكان نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وقام ببث فيديو جديد للاعب "الموهبة" محمد احمد خلفان نجم فريق 16 سنة والذي ينتظره مستقبل باهر مع نسور خورفكان. مشيراً إلى أن طموحاته كبيرة ويتمنى أن يواصل عطائه في بخورفكان وارتداء شعار المنتخب الوطني في المستقبل.

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