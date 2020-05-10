المنصوري: عروض بيدرو في «السوشيال ميديا»

المصدر: (أبوظبي ـ أحمد عيسى)

أكد خميس المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن ناديه لم يتلقَ عرضاً رسمياً لشراء بطاقة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، ذاكراً أن الإدارة تقرأ وتسمع عن هذه العروض في مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» فقط دون أن يكون هنالك شيء رسمي.

وقال المنصوري: سمعنا عن طلبات من بعض الأندية مثل الوحدة والنصر لكسب خدمات بيدرو ولكن لا توجد عروض رسمية، عموماً من ناحية المبدأ فإن النادي لا يمانع إطلاق سراحه إذا توافق العرض مع مصلحة النادي واللاعب معاً، لكن القرار في النهاية حال وصلنا طلب بشكل جاد فإنه يخضع للمناقشة من قبل الإدارة للتشاور واتخاذ القرار المناسب.

وأشار نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن الحديث عن العروض لم يتوقف عند بيدرو فقط وأن هنالك أسماء أخرى مرصودة من قبل أندية أخرى.

وعلق نائب خميس المنصوري على ترشيح الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة لتدريب المنتخب الوطني الأول، مؤكداً أن رازوفيتش حقق نجاحاً كبيراً مع «الفرسان» وقاد الفريق لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين على التوالي وأضاف: قياساً بالنجاح الذي حققه رازوفيتش فإن ترشيحه لتدريب «الأبيض» ليس مستغرباً، ودون شك فإن المنتخب يمثل الوطن ومصلحته فوق كل شيء وإذا كان رازوفيتش الخيار الأنسب للجنة المكلفة بالاختيار سنرحب بالتعاون معها.

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