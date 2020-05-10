59 %: «ديربي» الهلال والنصر الأقوى خليجياً

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

احتل «الديربي السعودي» بين الهلال والنصر المركز الأول في تصنيف أقوى «الديربيات» على مستوى منطقة الخليج، في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر الموقع الإلكتروني والحساب الرسمي للصحيفة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، محققاً نسبة 59% من أصوات المشاركين، فيما جاء «الديربي» الإماراتي بين النصر والوصل في الوصافة بنسبة 25.5% من أصوات المشاركين مقابل نسبة 15.5% من نصيب «ديربي» الاتحاد والأهلي السعوديين الذي حل في المركز الثالث.

وناقشت «البيان» الموضوع عبر سؤال مفاده: برأيك.. ما هو أقوى ديربي خليجي؟

تفاصيل

وفي التفاصيل اتفق 58% من المشاركين على الموقع الإلكتروني على اختيار «ديربي» الهلال والنصر السعودي الأقوى، مقابل 27% لصالح ديربي النصر والوصل، و15% من الأصوات لصالح ديربي الاتحاد والأهلي السعودي.

وفي «تويتر» ذهب 60% من الأصوات لصالح «ديربي» الهلال والنصر، مقابل 24% للنصر والوصل و16% لمواجهات الاتحاد والأهلي.

وأكد حسن الشيباني الشهير بـ «حسن بولو» نجم ومدرب نادي الوصل السابق أن «الديربيات» عادة ما يكون لها طابع تنافسي للموقع الجغرافي الواحد في المقام الأول، لأن المنافسة تكون عادة في الملعب وخارجه في البيوت والمجالس.

وقال: هذا هو حال «الديربيات» حول العالم، وليس في الإمارات فحسب، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري الذي يميز لقاءات «الديربي»، يضفي عليها طابع القوة والحماس ويعطي دفعة كبيرة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، حيث يعمد كل واحد فيهم إلى إخراج كل ما لديه من مواهب، وإبراز مهاراته في مثل هذه اللقاءات المهمة.

وأضاف: تتميز مباريات «الديربي» بالقوة وتختلف عن اللقاءات الأخرى، نظراً لقرب المسافة الجغرافية بين الناديين والتقارب الجماهيري، الذي يخلق حالة من التنافس والرغبة في تحقيق الفوز، وعلى الرغم من هذا الحماس الجماهيري إلا أننا نشهد تشجيعاً حضارياً وصداقة بين الجماهير في معظم مباريات الديربي.

ديربيات خليجية

وتابع: الديربيات الخليجية كثيرة، ومثلاً في السعودية الهلال مع النصر، الاتحاد مع الأهلي، وفي الإمارات النصر مع الوصل وفي الكويت القادسية مع العربي، والبحرين المحرق مع الأهلي.

وأضاف: من وجهة نظري فإن «ديربي» الهلال والنصر السعودي يتفوق على بقية «الديربيات» للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها كلا الفريقين، كما أن الحماس والمنافسة يكونان كبيرين بين اللاعبين للحرص على الفوز، لافتاً إلى أن لقاء الهلال والنصر يتميز باهتمام إعلامي كبير، كما أن ديربي النصر والوصل يتميز بالقوة والجماهيرية، لافتاً إلى أن لقاءات الديربي تكون قوية بسبب اهتمام جماهير لقاء الديربي بالمباراة والمنافسة الرياضية التاريخية وتعتبر المباراة بطولة بحد ذاتها.

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