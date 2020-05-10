5 أندية تخطب ود تيغالي

المصدر: دبي - العوضي النمر

تسعى 5 أندية محلية هي، الشارقة وكلباء والوصل وبني ياس والظفرة، لخطب ود اللاعب سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة السابق، والتعاقد معه خلال الموسم الجديد، نظراً لتوافر ميزتين للاعب، الأولى أنه سيتم قيده في خانة اللاعب المواطن والثانية أنه هداف وخطورته كبيرة على مرمى المنافسين، حيث نجح هذا الموسم مع الوحدة في تسجيل 15 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة، خلال مشاركته في 19 مباراة بالدوري.

ووضع تيغالي بعض الشروط للموافقة على العروض، منها الحصول على قيمة مليوني ونصف المليون يورو كراتب سنوي خلاف بعض الامتيازات مع التوقيع على عقد لمدة عامين، وهذه الشروط ربما أخرت بعض الأندية عن تقديم عروضها للاعب بشكل رسمي، بينما بدأت أندية في مفاوضاتها مع اللاعب لتعديل بعض هذه الشروط.

جدير بالذكر أن تيغالى صاحب الـ 35 عاماً، انضم لصفوف فريق الوحدة في عام 2013، قادماً من صفوف فريق الشباب السعودي، كما اختير ضمن لائحة من 10 لاعبين لاتينيين يتألقون في الخارج وهم ليسوا من المشاهير أو المعروفين في بلادهم، وجاء تيغالي في مقدمة لاعبي الأرجنتين، والأبرز في اللائحة كونه لا يلعب في أوروبا.

وسبق وتوج تيغالي هدافاً لدوري الخليج العربي في موسم 2018-2019 بعدما سجل 27 هدفاً، لينال «الكرة الذهبية» ويحرز لقب الهدافين في دوري الإمارات للمرة الثانية، بعد أن سبق وتوج هدافاً للمسابقة للمرة الأولى في موسم 2015-2016 حين سجل 25 هدفاً. وبات تيغالي ثاني أفضل هداف في تاريخ كرة الإمارات في نيله وصافة الترتيب التاريخي برصيد 152 هدفاً وبفارق 13 هدفاً عن الهداف التاريخي فهد خميس الذي يملك في جعبته 165 هدفاً.

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