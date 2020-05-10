كوزمين على رادار الوحدة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

دخل المدرب الروماني كوزمين دائرة اهتمامات نادي الوحدة لتدريب «العنابي» الموسم المقبل خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز، بحسب وسائل إعلام رومانية، وذكرت صحيفة «سبورت» أن الوحدة قدم عرضاً لكوزمين «50 عاماً»، الذي يدرب جيانغسو الصيني، ولا يزال يرتبط بعقد معه لمدة سنتين، مشيرة إلى أن الوحدة وعد كوزمين ببناء فريق جاهز للمنافسة لإقناعه بتدريب الفريق.

الجدير بالذكر أن قيمة عقد كوزمين مع النادي الصيني تبلغ 7 ملايين يورو في الموسم، ويدربه منذ 2018، كما حصل من قبل على لقب دوري الخليج العربي 4 مرات، بواقع لقبين مع كل من العين وشباب الأهلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز