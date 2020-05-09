علي كانو: مالابا مستمر مع كلباء حتى نهاية عقده

المصدر: كلباء- محمد فضل

نفى علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء كل ما يُثار في مواقع التواصل بشأن انتقال مهاجم وهداف الفريق التوجولي بينال مالابا لأحد أندية دوري الخليج العربي، مشيراً الى أن اللاعب مرتبط بعقد لسنتين مع الفريق وهو مستمر معنا حتى نهاية عقده، وكل ما يثار في بعض المواقع ليس له أساسً من الصحه، وإنما تكهنات وتأويلات القصد منها زعزعة أركان الفريق .

كما أشار كانو الى أن التعاقدات التي سيجريها النادي ستكون مدروسة وبدقة، وذلك وفقاً لاحتياجات الفريق من أجل تقوية بعض الخُطوط، كما أننا سنعمل على الإستعانة ببعض اللاعبين المُميزين من فرق المراحل من أبناء النادي وإعطاءهم الفرصة شأنهم شأن زملاءهم الذين أخذوا فرصتهم وبرزوا مثل اللاعب سلطان الزعابي الذي أبلى بلاءاً حسنا مع النمور قبيل توقف الدوري، وكان أحد الركائز التي يعتمد عليها المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا .

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