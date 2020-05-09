العبدولي: لم نفاوض رافائيل سانتياغو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

نفى جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الفجيرة دخول ناديه في مفاوضات مع محترف وهداف دبا الحصن البرازيلي رافائيل سانتياغو الذي انتهى عقده مع ناديه الشهر الماضي.

كما أشار العبدولي إلى أن عقود ثنائي الفريق الأجنبي البرازيلي اديلسون بيريرا ومواطنه فينكسيوس سيلفا تنتهي في ال30 من الشهر الجاري، مؤكداً أنهم في دبا الفجيرة لايزالون في انتظار مزيد من التوضيح من قبل اتحاد الكرة بشأن حسم عدد من الملفات المتعلقة بعقود اللاعبين إما بتجديدها لفترة مؤقتة أو إطلاق صراحهم في ظل استئناف النشاط الرياضي في أغسطس القادم.

وقال العبدولي نُقدر الأزمة الحالية التي تمرُ بها كافة الاتحادات العالمية والمحلية.

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