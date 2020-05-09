رازوفيتش: ترشيحي لتدريب «الأبيض» شرف كبير.. ولم أتلق اتصالاً رسمياً

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أكد الصربي فوك رازوفيتش أن ترشيحه لتدريب منتخب الإمارات، شرف كبير له، شاكراً كل من رشحه لهذه المهمة، مبيناً في الوقت ذاته أنه لم يتلق اتصالاً رسمياً بهذا الخصوص.

وكانت أنباء قد أكدت أن رازوفيتش من ضمن الخيارات التي دخلت ترشيحات اللجنة المختصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب.

وقال رازوفيتش في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إنه من الجيد أن يحظى بهذا الترشيح لكن لا علم لي بالموضوع وأنا ملتزم بعقدي مع الظفرة الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وتفكيري منصب على عودة النشاط والاستعداد المستمر لمباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تجمعنا أمام العين، صحيح أن موعدها غير معروف في ظل الظروف الحالية لكنني أتابع تدريبات اللاعبين وأقدم لهم التوجيهات حتى يكون الفريق جاهزا لاستئناف النشاط في الموعد الذي يتم تحديده لاحقا.

وأضاف: لم أتلق أي اتصالات بخصوص تدريب بني ياس خلفا للألماني شايفر، ولم يتحدث معي أحد حول هذا الموضوع، وأنا أحترم الظفرة وكل تفكيري وعملي حاليا منصب على مستقبلي مع الفريق بعد عودة النشاط. واكد رازوفيتش عدم تفكيره في المغادرة إلى بلده خاصة أن العودة للنشاط لم يتم تحديدها بشكل حاسم حتى الآن.

وقال: ملتزم بالبقاء في المنزل وأركز على القراءة ومتابعة المباريات وأشاهد العديد من المواجهات التي لعبها الظفرة في مختلف المنافسات حتى أقف أكثر على كل مشاكل الفريق، خاصة انه تنتظرنا العديد من التحديات المهمة، سواء في الدوري أو نهائي الكأس الغالية.

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