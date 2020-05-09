اقتراح 7 تبديلات في مباريات أغسطس

المصدر: (العين – البيان الرياضي)

أكد الدكتور طلال الخزرجي، رئيس اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، أن الطقس خلال شهر أغسطس لا يساعد على استئناف دوري الخليج العربي، إلا في حال اعتماد اتحاد الكرة بعض التعديلات على لائحة المسابقات، من أجل وقاية اللاعبين من الإصابات ومنها انطلاقة المباريات بعد الثامنة مساءً حتى تقام في درجة حرارة منخفضة، بجانب رفع سقف لائحة التبديلات إلى سبعة لاعبين بدلاً من ثلاثة، ما يعزز من انخفاض الإصابات ويسهم في تخفيف العبء على اللاعبين والفريق بأكمله بنسبة 50 %، بالإضافة إلى رفع المستوى الفني للمباريات من خلال توزيع المجهود على أكبر عدد من اللاعبين.

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