كرونو: نحتاج ضبط رُزنامة الموسم لتحديد برنامج النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أنه من الضروري ضبط الرُزنامة العامة لاستئناف النشاط الكروي، التي تتضمّن تاريخ عودة الموسم الحالي ونهايته وبداية الموسم الجديد، حتى تضبط أندية دوري الخليج العربي برامجها، لأنها تحتاج فترة إعداد لا تقلّ عن 42 يوماً قبل خوض أول مباراة رسمية.

وقال: نحن مستمرون في التدريب عن بعد لأننا نحاول ألا تكون فترة الراحة السلبية التي يركن لها اللاعبون طويلة جداً، ولكننا في الوقت نفسه نحتاج إلى معرفة المواعيد الرسمية التي يمكن أن يستأنف فيها النشاط الكروي ولو بشكل مبدئي حتى نستكمل خططنا وبرامجنا، سمعنا أن عودة الموسم الحالي ستكون في أغسطس ولم نتلقَ ذلك بشكل رسمي.

ولا نعلم متى سيكون هذا الموعد في أول الشهر أو آخره، تحديد التاريخ مهم لكل المدربين، نحتاج إلى برمجة تحضيراتنا قبل 42 يوماً من أول مباراة، لذا سيظل هناك نوع من الغموض في تحديد برامجنـا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

صعوبة

وأضاف: من الصعب السفر خارج الدولة لإقامة المعسكر التحضيري بسبب الأزمة التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، لذا سنستعد لاستئناف النشاط من خلال تحضيرات داخلية، وبما أنه خلال شهري يوليو وأغسطس تكون الحرارة مرتفعة، فسنحاول برمجة جانب من التدريبات داخل الصالة وبعض التدريبات الخارجية، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو تحديد تاريخ عودة النشاط حتى نضع الخطة كاملة.

وأوضح أن لاعبيه سيستمرون في تنفيذ برامج التدريب عن بعد حتى إشعار آخر وأن الأولوية الالتزام بالإجراءات الوقائية للقضاء على فيروس كورونا، وقال: نحاول أن نكون مستعدين لاستئناف نشاط الدوري، لا ننتظر نهاية الأزمة لنبدأ ذلك، والحفاظ على الجاهزية من خلال التدريبات المنزلية أمر مهم في الوقت الحالي، لا يمكن منح راحة للاعبين ونحن لا نعلم متى ستكون العودة بالضبط.

وأكد أنه وفريقه مستعدون لكل السيناريوهات بالنسبة لتحضيرات الموسم ولكنه في انتظار تحديد المواعيد الرسمية لاعتماد رُزنامة الإعداد بشكل كامل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا عند الحاجة لذلك، لتجنب الإصابة والمساهمة في الجهود الحكومية للقضاء على انتشار الفيروس في أسرع وقت ممكن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

مركز

ويحتل النصر المركز السادس في دوري الخليج العربي بـ31 نقطة بعد أن حقق الفوز في آخر مباراة قبل تعليق النشاط الكروي على خورفكان بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 19، وفي حال تأكد استئناف الموسم في شهر أغسطس سيخوض العميد أولى مبارياته ضد اتحاد كلباء لحساب الجولة 20.

وكان النصر ضمن الفوز بأحد ألقاب الموسم بفوزه بكأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي يناير الماضي، ليعود إلى منصات التتويج بعد غياب استمر 5 مواسم، حيث حصل على آخر لقب في موسم 2014-2015 عندما توج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسيراهن على تحسين مركزه في ما تبقى من جولات.

قلب الصورة

ويحسب للنصر أنه نجح في قلب الصورة التي ظهر عليها في بداية الموسم بـ180 درجة بعد الانطلاقة غير الموفقة والتي لم يذق فيها طعم الفوز في الجولات الثلاث الأولى، ويدين بالقفزة النوعية التي حققها على مستوى النتائج والفوز بكأس الخليج العربي إلى مدربه كرونوسلاف يورتشيتش الذي بدأ مسيرته مع الفريق في منتصف أكتوبر الماضي بدلاً عن البرازيلي كايو زاناردي.

وقاد كرونو الذي قام النصر بتجديد عقده إلى نهاية الموسم المقبل (2021) الفريق في 22 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، حقق فيها 13 انتصاراً و4 تعادلات، فيما خسر في 5 مباريات.

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