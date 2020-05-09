تنظيم 3 دورات لبناء الأجسام بتقنية الفيديو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

نظمت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في الإمارات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي 3 دورات تخصص لمدربي ومدربات اللياقة البدنية وبناء الأجسام في الدولة وعلى المستوى العربي، وأقيمت الدورات الثلاث على التوالي «عن بُعد» في المستويات الثاني والثالث والخامس في برنامج الحصول على درجة الماجستير باستخدام الواقع الافتراضي من خلال تقنية الفيديو.

وشارك في الدورات الثلاث عدد مميز من المدربين والمدربات من مختلف الدول العربية وجرت تحت إشراف العقيد (م) عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية بقيادة المحاضر الدولي وليد عبدالكريم الذي باشر مهمته من مقر الأكاديمية في دبي.

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