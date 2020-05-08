كلباء يطلب خدمات مينديز من الشارقة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تفيد متابعات "البيان الرياضي" بأن إدارة اتحاد كلباء في طريقها لتقديم عرض رسمي للاعب الرأس الأخضر الدولي ريان مينديز مهاجم الشارقة "30 عاماً "، ولكن ربما تواجه إدارة كلباء عقبات في إتمام الصفقة في ظل تمسك مدربالشارقة عبد العزيز العنبري بخدمات اللاعب الذي ابلى بلاءاً حسناً مع الفريق طوال مسيرته التي قضاها في الإمارة الباسمة إلى جانب تألقه اللافت في ظل غياب أيقونة الفريق ايغور كورنادو المتكرر بسبب الإصابة مع عدم ظهور البرازيلي كايو المعار من بنفيكا البرتغالي بآدائه المعروف الذي قدمه من قبل مع نادي العين قبل عدة مواسم.

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