اتحاد الكرة يدعم الهواة بـ 200 ألف درهم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أوفى اتحاد كرة القدم بوعده الذي قطعه من أندية الهواة وقام بإيداع مبلغ شهر إبريل المُقدر بـ 200 ألف درهم في حسابات الأندية الأربعة المستحقة وهى مسافي والعربي ومصفوت والتعاون.

وقدم سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي الشكر لراشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته على إهتمامه بأمر أندية دوري الدرجة الأولى بشكل عام والأندية ذات الدخل المحدود بشكل خاص، مشيراً الى أنهم في مسافي قاموا بتوزيع الرواتب على اللاعبين، معرباً عن أمله في استمرار الدعم للأشهر المقبلة على الرغم من توقف المسابقات منذ مارس الماضي.

وأشار المحرزي إلى أنهم ينتظرون مزيداً من التوضيح وذلك فيما يتعلق باستئناف النشاط الرياضي في أغسطس المقبل، حتى يتثنى لنا القيام بعدد من الأمور المهمة المتعلقة بملفات اللاعبين والأجهزة الفنية لاستحقاقات الموسم الجديد.

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