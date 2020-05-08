الفجيرة يشكر الصحة وكوادرها الطبية بطريقة مبتكرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

نشر نادي الفجيرة على جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يشكر فيه وزارة الصحة وذلك لوقفة جميع كوادرها الطبية والفنية خلال أزمة جائحة " كورونا " الحالية.

وراعت إدارة نادي الفجيرة برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي أسلوب الابتكار في توجيه رسالة الشكر لوزارة الصحة – خط الدفاع الأول وذلك باتباع أسلوب المؤثرات الضوئية في عملية الكتابة التي تمت في منتصف أرضية ملعب الفجيرة بعد أن تم رسم شعار الذئاب وإلى جانبه رسم عبارة شكراً وزارة الصحة متضمنه "هاشتاق " شكراً خط دفاعنا الأول وتفاعل عدد كبير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب نادي الفجيرة المتطور في هذا الخصوص .

كما أعاد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة الفيديو على حسابه "بتويتر" مجدداً الشكر لخط الدفاع الأول داعياً الله أن يرفع الله هذا البلاء، مثمناً توجيهات الشيخ مكتوم الشرقي رئيس النادي وتوجيهاته ومبادراته المستمرة الى جانب تفاعله مع جائحة كورونا فضلاً عن اعفائه قبل أيام مستأجري المحال التجارية من رسوم الإيجار إلى أن يزول هذا الوباء بإذن الله .

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