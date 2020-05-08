نيغريدو على رادار «غلطة سراي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت صحيفة تركية عن اهتمام نادي غلطة سراي، بالتعاقد مع الاسباني ألفارو نيغريدو، الذي تأكد رسمياً رحيله عن النصر بنهاية عقده 30 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن غلطة سراي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم كبير استعداداً للموسم المقبل، ليلعب إلى جانب المهاجم الكولمبي راداميل فالكاو.

وسبق أن لعب نيغريدو في الدوري التركي لفائدة نادي بيشكتاش في موسم 2017-2018، وشارك في 4 مباريات في الموسم الذي يليه قبل الانتقال إلى صفوف النصر في سبتمبر 2018، وسجل لبيشكتاش 18 هدفاً في 48 مباراة ولكن تبقى عودة المهاجم الإسباني إلى الدوري التركي، مستبعدة، خاصة أنه صرح في السابق أنه غادر ناديه، بسبب صعوبات مالية وعدم تلقيه راتبه.

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