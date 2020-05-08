بني ياس وشايفر.. نهاية الرحلة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أبلغ بني ياس، الألماني وينفريد شايفر مدرب الفريق الأول عن عدم رغبته في تجديد التعاقد معه والذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، ومنحه الضوء الأخضر للبحث عن وجهة جديدة بعد 10 شهور من العمل المشترك في بناء فريق «السماوي» الذي يعتبر الأصغر سناً بين أندية دوري الخليج العربي بمعدل أعمار 24 عاماً.

ولم يكن القرار مفاجئاً للكثير من المتابعين بعد أن ظهر عدم الرضا في الفترة التي سبقت توقف النشاط على مردود المدرب الألماني والذي جاءت نتائجه دون طموح النادي، رغم نجاحه في منح الثقة لعدد من اللاعبين الصغار الذين قدموا مستوى متميزاً تحت قيادته.

تحفظ

وتحفظ النادي على التعليق على قرار عدم التجديد لمدربه الألماني البالغ من العمر 71 عاماً، وأكدت المصادر أن الخطوة طبيعية ولا تحتاج للتعليق لأن شايفر اقترب من إكمال فترته والنشاط حالياً متوقف.

19 مباراة

وقاد شايفر بني ياس في 19 مباراة بدوري الخليج، واحتل المركز الثامن قبل التوقف، ونجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي خسر فيه أمام الظفرة.

وخلال مشواره مع الفريق، منح شايفر فرصة المشاركة لعدد 24 لاعباً، معظمهم من العناصر صغيرة السن التي لم تتح لهم فرص اللعب بالتشكيلة الأساسية سابقاً ليسهم في تقديم عدد من العناصر الواعدة والموهوبة بشكل جيد مثل سلطان الشامسي وخميس صالح إسماعيل وخالد العطاس وأحمد أبوناموس وغيرهم من اللاعبين المميزين.

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