​ العربي يعلن انتهاء عقود الأجانب وتأجيل مصير المدرب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن نادي العربي القيواني أحد فرق دوري الدرجة الأولى إنتهاء عقود المحترفين الأجانب وعدم التجديد للثنائي الإيفواري بكاري كوني والبرازيلي الكسندر فيما تم إرجاء مصير تجديد عقد المدرب الكرواتي دراغ لاجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وأكد عبد الله سالم قنزول المدير التنفيذي بالنادي العربي أن إدارة ناديه لم تُقرر أيضاً ما إذا كان الفريق الأول سيكمل موسم دوري الدرجة الأولى الذي سيستأنف في أغسطس باللاعبين المواطنين أو السماح لهم من قبل اتحاد الكرة بتسجيل الأجانب خلال فترة "الميركاتو " الصيفي المقبل، مشيراً إلى أن الرؤية تبدو غير واضحة في هذا الجانب، وننتظر مزيداً من الإيضاحات.

كما أشار قنزول الى أن قرار استئناف النشاط الرياضي في أغسطس من شأنه إحداث ربكة كبيرة وسط الأندية في ظل انتهاء عقود المحترفين الأجانب بجميع اندية الهواة خلال مايو الجاري مما يعني بأن بعض الأندية التي تفكر في الصعود لدوري الخليج العربي سيكون بعض منها مضطراً الى تجديد عقود لاعبيه حتى ولو لفترة معينة لحين الانتهاء من مباريات الموسم الحالي .

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