تحديان رمضانيان للجري الافتراضي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق عدة تحديات رياضية افتراضية خلال شهر رمضان المبارك، تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة مع تحقيق التباعد الاجتماعي لتجاوز جائحة فيروس «كورونا».

ويشهد يوم 15 مايو الجاري تحديين افتراضيين للجري، حيث يقام تحدي رمضان للجري لمسافة 5 كلم، وتحدي رمضان الافتراضي للجري، ويتعاون مجلس دبي الرياضي مع شركة آسيكس للمنتجات الرياضية وشركة سن آند ساند سبورت ونادي الخامسة والنصف للجري لتنظيم تحدي رمضان للجري 5 كلم، الذي تكون فيه المشاركة من داخل المنزل ويتاح فيه التسجيل لجميع الفئات من مختلف الجنسيات والأعمار.ولا تقتصر المشاركة في هذا التحدي على الجري لمسافة 5 كيلومترات فقط إنما يمكن للمشاركين حضور حصص تدريب لياقة بدنية ويوغا مجانية لمساعدتهم على الاستعداد الجيد للسباق.

ويقوم مدربون معتمدون بتقديم التدريبات البدنية كل يوم من الساعة السادسة لمدة عشرين دقيقة، فيما تقام حصص اليوغا في الساعة التاسعة صباحًا من كل سبت ولمدة أربعين دقيقة، ويشارك في الحصص التدريبية حتى الآن أكثر من 460 شخصاً من 44 جنسية من حول العالم.

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