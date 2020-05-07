أهمية الرياضة في مقاومة كوفيد 19

المصدر: البيان الالكتروني

نشر مجلس دبي الرياضي على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي فيلماً توعوياً باللغتين العربية والإنجليزية، لتوعية الجمهور بأهمية ممارسة الرياضة ودورها الكبير في المحافظة على الصحة العامة الجسدية والنفسية، وتقوية الجهاز المناعي في الجسم لمواجهة الأمراض والفيروسات.

ويوضح الفيديو مدى قدرة الرياضة في إعطاء القدرة لممارسيها على مقاومة الأمراض والتصدي لفيروس كوفيد 19 (كورونا).

ويعمل مجلس دبي الرياضي على إطلاق العديد من الأفكار والمبادرات والفعاليات الرياضية الافتراضية، التي تساعد الجمهور على الاستمرار في ممارسة الرياضة والنشاط البدني من داخل المنزل، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة.

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