لاعبو خورفكان يقدمون نصائح غذائية في الشهر الفضيل

المصدر: خورفكان – محمد فضل

وجه عدد من لاعبي خُورفكان نصائح عذائية وصحية ورياضية وذلك عبر موقع النادي على شبكة " تويتر " ضمن حملة " خلك بالبيت – ملتزمون ياوطن "

ودعا عادل صقر مهاجم نسور خورفكان إلى ضرورة ممارسة رياضة المشي قبل وجبة الإفطار بساعة على أن تكون ما بين الخفيفة الى المتوسطة وذلك خلال أيام شهر رمضان الكريم على أن تشمل الرياضة أيضاً الجري وتمارين الاحماء.

كما طالب حارس خورفكان محمد يوسف بضرورة تناول اللبن والتمر اثناء وجبة السحور والابتعاد من الأطعمة المالحة إلى جانب الأرز والمشويات واللحوم الدسمة وذات الدهون العالية والتي تزيد الوزن وقد تسبب ايضاً الآماً بالمعدة كما انهها تزيد من مضاعفات السكر والضغط .

بدوره اكد لاعب فريق 19 سنة المهاجم علي عبد الله النقبي، انه يواصل تدريباته بصورة منتظمة في البيت الى جانب مواصلة دراسته عن بعد بالمرحلة الثانوية

مشيراً الى انه يهدف الى الوصول الى مستويات عالية في الكرة وقيادة نسور خورفكان مستقبلاً لتحقيق التطلعات والطموحات فضلاً عن الانضمام لتشكيلة الأبيض والدفاع عن الوان وشعار المنتخب الوطني محلياً وخارجياً .

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