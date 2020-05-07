كلباء يضم الإيطالي سانتيني ويفاوض كاظم

المصدر: كلباء – محمد فضل

واصل نادي اتحاد كلباء تحركاته على مستوى التعاقدات حيث تمكن من كسب توقيع الإيطالي غبراييل سانتيني مدافع مسافي بعقد انتقال حر يمتد لموسمين، وأنهت إدارة النادي الصفقة قبيل مغادرة اللاعب الى إيطاليا اليوم وذلك بعد عودة الرحلات الجوية نسبياً إلى المطارات في أعقاب تفشى فيروس "كورونا" .

وكانت عدة اندية على مستوى دوري الخليج العربي، قد أبدت اهتمامها بالمدافع الإيطالي لكن جدية مفاوضات شركة كرة القدم بنادي كلباء حسمت الصفقة كما أشار بذلك الإيطالي نيكولاس وكيل اللاعب .

بهذه الخطوة ينضم المدافع سانتيني الى صفوف النمور بدءاً من الموسم المقبل إلى جانب كل من الاعبين: وليد عمبر وفهد سبيل ومحمد سبيل، الذين ابدوا موافقتهم لارتداء شعار كلباء خلال الموسم المقبل. على جانب أخر، دخل كلباء في مفاوضات مع عبدالله كاظم (23 عاماً) قادماً من الوصل بعد انتهاء إعارته لنادي حتا.

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