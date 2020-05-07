الوصل.. "باي باي" غايبور وغالفاو وتريش وعلي وسبيل

المصدر: دبي-علي شدهان

رغم العمل في إطار من السرية، وبعيدا عن الضجيج، إلا أن الخطوات تبدو متسارعة في الوصل من خلال إجراءات استباقية أفضت إلى انتهاء العلاقة مع الثلاثي الأجنبي المحترف مع فريق النادي الأول لكرة القدم، الأكوادوري غايبور، والبرازيلي غالفاو، والألماني كريستيان تريش، والثنائي الوطني، احمد علي وخالد سبيل اعتبارا من 30 مايو الجاري، والإبقاء على البرازيلي ويلتون سواريز حسب عقده المتبقي منه موسما آخر، وهو نفس الحال مع مواطنه رونالدو منديز، مع إبقاء البحث جار عن أجنبيين آخرين بعد حسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس اوروز في مارس الماضي.

ترتيب الأوراق

وتأتي الإجراءات في ظل جهود إدارة نادي الوصل لترتيب أوراق الإمبراطور بصورة مبكرة استعدادا للموسم الجديد، وبغض النظر عن قرار استئناف دوري الخليج العربي من عدمه لهذا الموسم المتوقف حاليا نتيجة "فايروس كورونا".

انتهاء العلاقة

وبالتوازي مع انتهاء العلاقة مع الثلاثي الأجنبي غايبور وغالفاو وتريش، فإن عبدالله كاظم المعار لفريق حتا خلال الموسم الحالي مع زميله عبدالله خميس، باتا في قائمة البيع النهائي، بالتوازي مع إنهاء العلاقة مع خالد سبيل المنتهي عقده مع الفهود، واحمد علي المنتهية إعارته للوصل من ناديه الوحدة.

حق الوصل

وما زال الوصل يحتفظ بحق بيع بطاقتي الثنائي عبدالله كاظم وعبدالله خميس لبقاء موسم آخر في عقد الأول، و3 مواسم أخرى في عقد الثاني، ما يعني إمكانية استفادة النادي ماديا من بيع بطاقة أي منهما، حيث اقترب الأول من نادي اتحاد كلباء، فيما بات الثاني على مقربة من الانضمام لفريق الشارقة.

حسابات الاستثمار

وبكل تأكيد، أن إجراءات نادي الوصل الاستباقية بترتيب أوراق الفهود، لن تتوقف عند حد إنهاء العلاقة مع الثلاثي الأجنبي، غايبور وغالفاو وتريش، والثنائي الوطني، خالد سبيل واحمد علي، والإبقاء على الأجنبيين ويلتون ومنديز، والتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس اوروز، وبيع بطاقتي عبدالله كاظم وعبدالله خميس فحسب، بل أن هناك 4 لاعبين باتوا ضمن حسابات استثمار البطاقة أو الإعارة من الذين مثلوا الإمبراطور في الموسم الحالي.

إعارة وبيع

ويتلخص الإجراء بشأن اللاعبين الـ 4، إما بإعارة البعض أو بيع بطاقة البعض الآخر، في ظل بقاء أكثر من موسم في عقود اللاعبين المعنيين بهذا الإجراء الذي يأتي متوازيا مع اتجاه الوصل بقوة نحو الاعتماد على لاعبيه الشبان، خصوصا أولئك الذين قدموا مستويات جيدة في الموسم الحالي، ومتوافقا مع تجديد عقود اللاعبين الذين اثبتوا مقدرة عالية أمثال حارس المرمى حميد عبدالله لمدة 3 مواسم، والمدافع سالم العزيزي لمدة 4 مواسم.

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