عزوز: كوزمين الأنسب لقيادة «الأبيض»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

اعتبر عبد العزيز أحمد الشهير بـ«عزوز» قائد الوحدة السابق أن الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي السابق هو الأنسب لقيادة منتخبنا، خلال الفترة المقبلة، كما وصف جيل العنابي في أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الحالية، الذي حقق العديد من البطولات بأنه الأفضل في تاريخ أصحاب السعادة، ولا يقارن بالأجيال اللاحقة في النادي، وذلك في حديثه لـ«البيان الرياضي».

وأشار عزوز إلى أن فريق الوحدة عانى في أوقات كثيرة، خلال السنوات الماضية من العناصر القادرة على حمل الفريق على أكتافها، لافتاً إلى أن الوحدة مطالب بتقوية صفوفه من اللاعبين المواطنين «السوبر ستار»، خصوصاً أن إسماعيل مطر رغم ثبات مستواه، وأنه يقدم أداء جيداً، وأفضل حتى من عموري وعلي مبخوت، لما يقدمه من عطاء في هذه السن، إلا أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً بمفرده، وتذكر لاعب المنتخب الوطني والعنابي السابق لحظة رفع أول كأس رئيس الدولة في تاريخ الوحدة، عندما كان قائداً للفريق، وكذلك بطولة الدوري الأولى، وقال: «لا أنسى أول دوري وكأس حصلت عليهما مع الوحدة، وكنت أول كابتن للفريق يرفع كأس رئيس الدولة، وأتذكر أننا لم ننم ليلتها من الاحتفالات الطاغية، التي عمت شوارع أبوظبي احتفالاً بفوز الوحدة بالبطولة الغالية».

البطولات الأولى

وأضاف: «أول بطولتي دوري وكأس مع الوحدة ليستا فقط هما أفضل ذكرياتي مع الكرة، وإنما كأس الأمم الآسيوية عام 96 مع المنتخب الوطني، ورغم أننا خسرنا اللقب أمام السعودية في النهائي، إلا أن المنتخب كان يملك جيلاً قوياً.

وكشف عن سر ابتعاده عن الأضواء، مؤكداً أنه لم يشعر بتقدير له بعد الاعتزال وتركه اللعبة، مبيناً: «عندما تترك الكرة كونك لاعباً تنتهي مسيرتك، وتنحسر الأضواء عنك، حتى إن لا أحد يقول لك كلمة شكراً».

وجوه شابة

وطالب عبد العزيز أحمد الشهير بـ(عزوز) بإعطاء المجال للوجوه الشابة لإدارة كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى أن من لعب كرة القدم أفضل من يدير اللعبة.

ويرى عبد العزيز أحمد أن الروماني كوزمين أولاريو مدرب العين وشباب الأهلي السابق هو الأنسب لقيادة «الأبيض»، موضحاً: «كوزمين أنسب المرشحين من وجهة نظري، لما يملكه من خبرة في المنطقة والدولة، رغم علامات الاستفهام على أسباب التخلي عن يوفانوفيتش، الذي لم يخض مباراة واحدة، وعدم حصوله على فرصة، ولست مع عودة مهدي علي، لأن الجيل الحالي لن ينفعه».

لا داعي للتخفيض

ودعا إلى التوقف عن إثارة موضوع رواتب اللاعبين، وقال: «لا أرى داعياً لتخفيض الرواتب، لأن هذه المبالغ رزق للاعبين، والكثير منهم لا يوجد له مصدر دخل آخر».

وحول اعتذار بعض اللاعبين عن اللعب للمنتخب مؤخراً أكد عزوز أن اللاعب يعتبر تمثيل «الأبيض» عيداً له، قائلاً: «عندما أسمع أسباب لاعبين اعتذروا عن الانضمام للمنتخب الوطني في السنوات الأخيرة أشعر بالصدمة». وذكر أن الطقوس الرمضانية اختلفت العام الحالي بسبب انتشار فيروس «كورونا» الذي فرض على الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل.

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