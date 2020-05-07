ثالث «الإدارة التنفيذية» يقام «عن بُعد»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تحرص رابطة المحترفين الإماراتية على مواصلة عملها وبرامجها حسب الخطط الموضوعة، وذلك بنظام «العمل عن بعد»، تماشياً مع الأوضاع الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع من موظفين، متعاملين وشركاء، وتجاوباً مع الإرشادات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، انطلقت صباح الاثنين الماضي، فعاليات المحور الثالث من برنامج الإدارة التنفيذية والمخصص لإدارة المرافق والأحداث الرياضية، عبر محاضرات مرئية، يلقيها جايمي لوبيز، مدير العمليات والبث الخارجي لدوري أبطال أوروبا، ومدير فعاليات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

ويأتي تواصل الرابطة مع برنامج شهادة رابطة المحترفين الإماراتية، الذي تنظمه بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، لتأهيل القيادات الرياضية المحترفة عبر تقنيات التواصل المرئي، ضمن مساعي الرابطة في تأهيل الكوادر العاملة في الأندية المحترفة والمؤسسات الرياضية بالدولة في مختلف المجالات التنظيمية والإدارية، وتنفيذاً لمبادرة تعزيز ثقافة الاحتراف الرياضي إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية 2017-2020، حيث حرصت الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الكرة على توفير برنامج متخصص ومتكامل، يقدمه خبراء من الدوري الإنجليزي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعتمد محور إدارة المرافق والأحداث الرياضية على ثلاثة عناصر رئيسية: استخدام الملاعب وبرمجة الأحداث، تنظيم الفعاليات الرياضية وتقييم الأحداث، وذلك نظراً لما تمثله الملاعب والمرافق من استثمار للعديد من الأندية الإماراتية المحترفة، ويسلط جايمي لوبيز الضوء من خلالها على الجوانب الأساسية في إدارة الملاعب والأحداث الرياضية، بحيث يتعرف المشاركون على نماذج الاستخدام الأمثل للاستادات في أحداث متعددة، تضاف إلى كرة القدم، كذلك يتناول هذا المحور أساسيات يوم المباراة من حيث التنسيق مع الجهات المختصة، ثم التخطيط الجيد، العمليات والخدمات اللوجستية والتسويقية لتقديم حدث رياضي ناجح، والجدير ذكره أن محور إدارة المرافق والأحداث الرياضية في دورة الإدارة التنفيذية هو المحور الأخير، حيث سبق للمشاركين دراسة محور عمليات نادي كرة القدم ثم الحوكمة والمالية، وسيكون المشاركون على موعد مع تقديم مشروع التخرج، بعد انتهاء المحور الأخير الخاص بإدارة المرافق والأحداث الرياضية.

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