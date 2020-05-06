إصابة محمد جمال لاعب الإمارات بفيروس كورونا

المصدر: دبي-علي الظاهري

علم "البيان الرياضي" أن اللاعب محمد جمال المعار من نادي حتا إلى نادي الإمارات، تعرض لإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور نتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب بنتيجة إيجابية، ويخضع محمد جمال "30 عاماً" حالياً للعلاج في أحد مستشفيات الدولة.

وتسلل فيروس كورونا إلى رياضة الإمارات في الفترة الأخيرة بعد إعلان وفاة غانم الطاهري إداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، بسبب إصابته بـ "كوفيد 19" بعد أن كان يعاني في السابق من مرض الربو.

وضرب كورونا العديد من نجوم الساحرة المستديرة حول العالم، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الذي تماثل للشفاء من المرض بعد معاناة دامت لنحو شهر ونصف شهر مع فيروس كورونا المستجد إضافة إلى غيره من اللاعبين في الدوري الايطالي والألماني وغيرها الدوريات الاوروبية والعالمية.

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