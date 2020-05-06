غاسبار وأحمد علي على قائمة المغادرين للوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

علم "البيان الرياضي" أن أحمد علي لاعب الوحدة والمعار إلى الوصل حتى نهاية الموسم الحالي انضم إلى قائمة اللاعبين المغادرين من قلعة العنابي بعد تيغالي وشانغ رم وحمدان الكمالي وحسين عباس، بعدما أصبح خارج حسابات "أصحاب السعادة" في الموسم المقبل، ومنحه النادي الضوء الأخضر للرحيل في حالة عدم تجديد إعارته للوصل.

وكان أحمد علي (29 عاماً) الذي لعب لأندية بني ياس والظفرة قد عاد إلى الوحدة الذي نشأ به الموسم قبل الماضي قبل أن ينضم إلى الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، علماً أن عقده مع الوحدة ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

من جهة أخرى دخل الإسباني غاسبار باناديرو لاعب الوحدة الذي تعاقد معه العنابي في يناير الماضي ضمن قائمة اللاعبين الذين قد يغادروا الفريق نهاية الموسم الحالي أيضاً، نتيجة أسباب خاصة باللاعب قد تمنعه من الاستمرار مع الوحدة، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل أيضاً، حيث من المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بخصوص اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، فيما من المقرر استمرار الثنائي الكونغولي بأول مبوكو والكوري الجنوبي لي ميونغ.

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