رازوفيتش أبرز خيارات السماوي لخلافة شايفر

المصدر: ابوظبي -احمد عيسى

أصبح الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أبرز المرشحين لخلافة المدرب الألماني وينفريد شايفر في تدريب السماوي عقب إستئناف النشاط الرياضي وذلك بعد قرار إدارة نادي بني ياس بعدم التجديد للمدرب الألماني الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.

وأفادات مصادر موثوقة أن إدارة بني ياس وضعت اسم رازوفيتش على قائمة الترشيحات وأن اتصالات تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية، أكد عبرها المدرب الصربي الذي ينتهي عقده مع الظفرة بنهاية الموسم المقبل أنه لا يمانع تدريب السماوي حال التوصل لإتفاق مع إدارة الظفرة بإنهاء عقده وستكشف الأيام المقبلة الكثير حول هذا الموضوع.

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