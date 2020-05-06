"الوصل يواجه كورونا بإطلاق مبادرة "دمي لبلادي

المصدر: دبي- علي شدهان

يواصل نادي الوصل مواجهته الجادة لفيروس كورونا بإطلاق مبادرة جديدة حملت عنوان (دمي لبلادي) في إطار الخطة التشغيلية لإدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تتكفل بتنفيذ توجيهات إدارة النادي.

التبرع بالدم

وشارك في المبادرة أبناء النادي من العاملين في قسم المواصلات، وعدد من جماهيره من خلال الانخراط في حملة التبرع بالدم في أحد مشافي دبي.

استمرار الأنشطة

وأشار الدكتور صالح العبدولي مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية في النادي إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات إدارة الوصل بضرورة إستمرار الأنشطة المجتمعية التي توضح دور النادي في خدمة المجتمع، وتعزز الإنتماء للوطن، مشيدا بتجاوب أبناء الوصل في المشاركة الفاعلة في مبادرة (دمي لبلادي).

مبادرات مماثلة

وسبق لنادي الوصل إطلاق مبادرات مماثلة لمواجهة كورونا، منها حملة عطاء وتكافل لدعم الأسر المتعففة، ودعم عوائل لاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية لمختلف الألعاب الرياضية.

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