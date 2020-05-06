مدافع دبا الحصن "المقيم" يلفت أنظار المحترفين

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

لفتَ العراقي محمد مصطفى(20 عاماً )مدافع دبا الحصن "مقيم" أنظار اندية بدوري الخليج العربي وذلك بعد ظهوره بمستوى واداء ثابت في الخط الخلفي خلال مباريات فريقه دبا الحصن الذي يحتل الوصافة خلف الامارات ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى .

وسارعت اندية تلعب في دوري الخليج العربي على رأسها الفجيرة القريب من إتمام الصفقة الى جانب الظفرة والوصل وحتا والامارات إلى كسب توقيع اللاعب العراقي الذي شارك في معظم مباريات فريقه منذ انضمامه خلال الميركاتو الشتوي الأخير للانتقالات .لا سيما مع تميزه في التقدم إلى خط الهجوم بل وتسجيل الأهداف .

كما ساهم المدافع الصاعد مع بقية زملائه اللاعبين في وضع الفريق الحصناوي على بعد خطوات من التأهل للمرة الأولى في تاريخ النادي الى مصافي دوري الخليج العربي بهذا المسمى اذ يحتل الوصافة برصيد 32 نقطة وللامارات المتصدر 39 نقطة في الوقت الذي تبقت فيه 5 جولات على ختام المسابقة .

من جهتها، قامت إدارة دبا الحصن بمكافاة اللاعب على مستواه بمنحه إجازة مفتوحة غادر على اثرها لبلاد الرافدين خلال الأيام الماضية وتنتهي الاجازة مع استئناف النشاط الرياضي في أغسطس المقبل .

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