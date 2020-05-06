كلباء يقرر عدم تجديد إعارة لاعب الشارقة غوميز

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

علم "البيان الرياضي" أن نادي اتحاد كلباء قرر عدم تجديد اعارة البرتغالي ريكاردو غوميز المُعار من الشارقة خلال فترة الميركاتو الشتوي الاخير من الموسم الكروي الحالي.

وسيبقي النادي على بقية الاجانب الذي تمتد عقودهم لموسم اضافي وهم الثلاثي التوغولي بينال مالابا هداف الفريق والبرازيلي واندرسون الى جانب الهولندي نافاروني فور والذي حل يديلاً عن المجري جوجاك المنتقل لصفوف العين،

وذكر مصدر داخل اتحاد كلباء عدم وجود أي نيه لبيع مهاجم الفريق مالابا كما أُشيع أمس على مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً الى ان النادي في حاجة إلى جهود كافة لاعبيه ويهدف النادي الى عملية الاستقرار وسط اللاعبين .

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