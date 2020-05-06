عجمان يتعاقد مع 3 لاعبين شباب

وقعت إدارة نادي عجمان عقود احتراف مع 3 لاعبين من فريق الشباب هم: المهاجم حميد جمال ولاعب الوسط احمد عيسى والمدافع عبدالله احمد راكان في إطار الحرص على العناصر الواعدة من ابناء النادي وتدعيم الفريق الأول.
وقدم الثلاثي مستوى مميز في مسابقات الدوري سواء مع فريق 19 سنة الذي صعد للمربع الذهبي من كأس الشباب وفريق 21 سنة بجانب تواجد اللاعبان حميد جمال وعبدالله راكان في قايئة منتخبنا الوطني للشباب.
وأكد يحيى خلف المطروشي عضو مجلس الادارة مشرف قطاع المراحل السنية على اهمية هذهِ الخطوة، التي تدخل في إطار تطوير كرة القدم الوطنية وتصب في مصلحة اللاعبين وضمان مستقبلهم الرياضي كما تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع المراحل السنية من ادارة النادي التي تعتبر القطاع اهم قاعدة يتم فيها التأسيس لبناء قاعدة مميزة من اللاعبين للفريق الأول.