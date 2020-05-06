عجمان يتعاقد مع 3 لاعبين شباب

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

وقعت إدارة نادي عجمان عقود احتراف مع 3 لاعبين من فريق الشباب هم: المهاجم حميد جمال ولاعب الوسط احمد عيسى والمدافع عبدالله احمد راكان في إطار الحرص على العناصر الواعدة من ابناء النادي وتدعيم الفريق الأول.

وقدم الثلاثي مستوى مميز في مسابقات الدوري سواء مع فريق 19 سنة الذي صعد للمربع الذهبي من كأس الشباب وفريق 21 سنة بجانب تواجد اللاعبان حميد جمال وعبدالله راكان في قايئة منتخبنا الوطني للشباب.

وأكد يحيى خلف المطروشي عضو مجلس الادارة مشرف قطاع المراحل السنية على اهمية هذهِ الخطوة، التي تدخل في إطار تطوير كرة القدم الوطنية وتصب في مصلحة اللاعبين وضمان مستقبلهم الرياضي كما تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع المراحل السنية من ادارة النادي التي تعتبر القطاع اهم قاعدة يتم فيها التأسيس لبناء قاعدة مميزة من اللاعبين للفريق الأول.

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