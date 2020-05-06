نجم محمد: «كورونا» سيعيد ترتيب الأوراق الكروية

المصدر: دبي- العوضي النمر

توقع نجم محمد أقدم وكيل لاعبين ومدربين في الدولة أن تعيد أزمة فيروس «كورونا» ترتيب الأوراق الكروية، خلال المرحلة المقبلة، من ناحية ترشيد الإنفاق، وتخفيض قيمة عقود اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب بما يقارب من 30 إلى 40% نتيجة الظروف الاقتصادية، التي تأثرت في مختلف أنحاء العالم، ولن يعود الصرف، الذي تم في السنوات الماضية كما كان عليه في الفترة المقبلة، كما توقع أن تقل التعاقدات مع المحترفين الأجانب، بسبب وجود عدد متميز من اللاعبين المقيمين في الدولة، والذين يتمتعون بمواهب كبيرة، ويمكن أن يقدموا الإضافة للفرق كما يمكن التعاقد معهم بمبالغ أقل كثيراً من المحترفين الأجانب.

التخفيض بالتراضي

وقال نجم محمد: إن عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب خاصة كبار السن منهم، وافقوا على تخفيض رواتبهم خلال فترة توقف النشاط الكروي، بما يتراوح ما بين 10 إلى 30% ذلك دعماً منهم لأنديتهم في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم، في المقابل هناك بعض اللاعبين رفضوا التخفيض لكونه قراراً بالتراضي وليس ملزماً، والبعض الآخر رفض فكرة تمديد العقد مع تمديد الموسم من منطلق البحث عن فرصة أخرى وتحد جديد، بعد انتهاء عقودهم الحالية، وهذا هو سوق اللاعبين، وأعتقد أن «فيفا» واتحاد الإمارات لكرة القدم وافقا للأندية علي تسجيل لاعب بديل خارج فترات التسجيل.

3 فترات للتسجيل

وأشار نجم محمد إلى احتمالية فتح باب تسجل اللاعبين 3 مرات خلال الموسم المقبل، والذي يعتبر موسماً استثنائياً، حيث يلزم إعادة فتح باب التسجيل أمام الأندية في حال تم استكمال الدوري لتعويض غياب عدد من اللاعبين، ومرتين خلال الموسم الجديد، خاصة مع تضرر الجميع من أندية ولاعبين وحتى مدربين، ويؤيد نجم محمد فكرة استكمال المسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة، التي يحددها اتحاد الكرة لتحقيق مزيد من العدالة أمام الفرق سواء التي تنافس على لقب البطولة أو التي تسعى للبقاء وعدم الهبوط.

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