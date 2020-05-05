طارق أحمد يودع "الكابتن نيغريدو"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ودع طارق أحمد لاعب النصر زميله الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي تأكد رحيله عن الفريق بنهاية عقده 30 يونيو المقبل، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين إدارة العميد إلى طريق مسدود.

ونشر طارق أحد صورة له وهو يعانق كابتن الفريق نيغريدو خلال إحدى المباريات، معلقا:" شكرا كابتن، حظاً سعيداً.

وانضم المهاجم الاسباني إلى النصر في بداية موسم 2018-2019 ليحل بديلا للمهاجم البرازيلي يوري وتألق بشكل لافت في موسمه الأول بتسجيل 17 هدفا في 19 مباراة بدوري الخليج العربي، فيما سجل الموسم الحالي 8 أهداف في 17 مباراة.

وتعثرت مفاوضات تجديد عقده بسبب مطالبته براتب لا يقل 2,5 مليون يورو في الموسم الواحد والتمسك بأن تكون مدة العقد موسمين وامتيازات مالية أخرى.

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