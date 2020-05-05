النصر يرفض مغالاة نيغريدو .. والمفاوضات تصل إلى طريق مسدود

المصدر: دبي-عدنان الغربي

علم "البيان الرياضي" أن الاسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر وضع شروطا مالية تعجيزية من أجل تجديد عقده مع العميد، رافضا التنازل عنها، ما جعل المفاوضات تصل بين الطرفين إلى طريق مسدود رغم تمسك النصر بخدماته وتقديم عرض محترم له>

وتشير مصادرنا إلى أن المهاجم الاسباني طلب امتيازات مالية مضاعفة مقارنة بالفترة السابقة التي قضاها مع الفريق، إضافة إلى 2,5 مليون يورو في الموسم الواحد واشترط أن لا يقل العقد عن موسمين وأن يتجدد تلقائيا في حال لعب 75% من المباريات وفي حال تعرضه للإصابة لا يتم احتساب المباريات التي غاب عنها ضمن مجموع مباريات الموسم،

كما تفيد متابعة "البيان الرياضي" أن نيغريدو رفض التمديد لمدة 3 أشهر بعد تأجيل الموسم الحالي إلى شهر أغسطس المقبل في حال لم يتم تجديد عقده لمدة موسمين وقد تكون هذه القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت المفاوضات بين الطرفين تصل إلى طريق مسدود في ظل مغالاة اللاعب وشروطه التعجيزية.

ونفى مصدر مسؤول في النصر تخفيض نسبة كبيرة في قيمة عقد نيغريدو مقارنة بالعقد الأول، مؤكدا أنه تم تقديم عرض يتناسب مع سن اللاعب وعطاؤه،

وأضاف: قدمنا عرضا محترما لنيغريدو إلا أنه رد علينا عن طريق محاميه بعرض كبير يشمل امتيازات مالية مضاعفة وهو ما لا نستطيع تحمله في الوقت الراهن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعلمها الجميع، وفي النهاية هذا عرض وطلب نحن متمسكون بخدماته ولكن لا يمكن أن نستجيب لكافة الشروط، هناك تنازلات في إطار المعقول.



وسجل نيغريدو الذي يحتفل بعيد ميلاده 35 أغسطس المقبل، في موسمه الأول مع النصر 17 هدفا في 19 مباراة فيما سجل 8 أهداف في الموسم الحالي في 17 مباراة.

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