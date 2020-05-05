الآسيوي يشيد بمبادرات الكرة الإماراتية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركات اتحاد الكرة الإماراتي وأنديتنا ولاعبينا، في التوعية الاجتماعية، والدعوة للبقاء في البيت، والتواصل مع الجماهير عن بعد، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال قيام الاتحاد القاري، بجولة على الحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الاتحاد الآسيوي، بإعلان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن قيام عدة لاعبين وحكام، بالتطوع للعمل في مراكز اختبار للفيروس، وبالتعاون مع الخدمات الطبية في أبوظبي، وأشار إلى قيام الاتحاد الإماراتي للكرة، بنشر مقطع فيديو كان من ضمن المشاركين فيه علي خصيف حارس مرمى المنتخب الوطني، وسهيل عبد الله حارس مرمى نادي الوصل، وراكان وليد لاعب نادي الجزيرة، إلى جانب العديد من اللاعبين والحكام.

ثم عرض فيديو لحارس العين والمنتخب الوطني، خالد عيسى، وهو يوجه رسالة شكر إلى الجماهير الإماراتية، التي قامت بالتصويت له في استفتاء أبرز لاعبي الإمارات في تاريخ دوري أبطال آسيا، والذي تم نشره عبر الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعرض الاتحاد القاري، فيديو نشره نادي الجزيرة، لأحد جماهيره وهو يقوم بإمضاء الوقت مع عائلته، ضمن تطبيق أوامر البقاء في المنزل، ويظهر فيه المشجع وهو يقوم مع أطفاله بتلوين كتاب تلوين رسمي لنادي الجزيرة، ويحتوي على صور مختلفة للاعبي النادي، والذي قام بدوره بتوفير كتاب التلوين للجماهير، والذي يمكن تنزيله عبر الموقع الرسمي الالكتروني للنادي.

وألمح الاتحاد الآسيوي، إلى قيام نادي الوحدة، بنشر رسائل يومية حول التغذية عبر حسابه الرسمي على تطبيق تويتر، من تقديم خبير التغذية في النادي فلورنت موتا، وذلك لنشر رسائل التوعية للعناية بالصحة خلال شهر رمضان الكريم.

وتحدث عن المبادرة الفريدة من نوعها من قبل رابطة دوري المحترفين، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، باستضافة العديد من اللاعبين في مجلس رمضاني الكتروني، حيث شارك في المجلس كل من إسماعيل مطر وخالد عيسى وطارق مبارك ويوسف جابر، وتحدثوا في حوار ممتع عن ذكرياتهم مع اللعبة.

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