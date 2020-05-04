مسيرة تيغالي تنتهي مع «أصحاب السعادة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بعد 7 سنوات من التألق وكتابة التاريخ والأرقام القياسية، جاءت لحظة الفراق ونهاية مسيرة واحد من أبرز الهدافين في تاريخ دوري الخليج العربي، بعدما انتهت مسيرة سيباستيان تيغالي المهاجم الفذ والهداف التاريخي للوحدة مع «أصحاب السعادة» بنهاية عقد اللاعب الموسم الحالي، وعدم رغبة النادي في التجديد لتيغالي بسبب المقابل المادي.

وأعلن تيغالي (35 عاماً) أن إدارة الوحدة أبلغته بأن عليه البحث عن ناد آخر، في ظل رغبة النادي في عدم تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو المقبل، بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي وعدم استطاعة النادي دفع قيمة العقد، التي كان يحصل عليها اللاعب.

وقال تيغالي لـ«البيان الرياضي»: بالطبع أشعر بالحزن العميق للرحيل عن الوحدة، وثانياً مصدوم لترك النادي بهذه الطريقة، فلم أتوقع أبداً أن أرحل عن الوحدة بهذه الطريقة الصادمة، عندما أبلغني النادي بأن أبحث عن ناد آخر للتعاقد معه، فقد كانت بالفعل صدمة كبيرة بالنسبة لي.

وبرحيله ينتهي مشوار الهداف التاريخي للعنابي، وثاني أعظم هدافي دوري الخليج العربي في التاريخ بعد فهد خميس لاعب المنتخب والوصل السابق، وحصول تيغالي على لقب أفضل هداف أجنبي في تاريخ دورينا قبل حصوله على الجنسية الإماراتية وتسجيله كونه لاعباً مواطناً مطلع العام الجاري.

وأضاف تيغالي: النادي قال إنه لا يستطيع دفع حتى قيمة العرض الذي قدمه لي قبل شهرين، وبالفعل خفضت راتبي، ربما ليس بالتخفيض الكبير، ولكن النادي طلب تخفيض المزيد، إلا أنني وجدت أن النادي يبحث فقط عن العمر، وينظر إلى أن عمري أصبح 35 عاماً، ولكني في هذه السن ما زلت أسجل الأهداف، وأعلم مستواي جيداً، فهم لا ينظرون إلى ما فعلته في هذا العمر.

وأوضح: إذا كان النادي يبحث عن عمر اللاعب فقط، فعليه أن يدفع أكثر من 5 ملايين أو 10 ملايين للاعب يبلغ من العمر 22 عاماً لأنه صغير في السن»، مشيراً إلى أن «إدارة النادي إذا حدثتني بمنتهى الصراحة وأخبرتني بوضوح بعدم رغبتهم في التجديد لأن النادي يبحث عن لاعب صغير للمستقبل كنت سأتقبل الأمر، لأنه في هذه الحالة كل شيء سيكون واضحاً وبطريقة جيدة للطرفين، ولكن ليس بهذه الطريقة التي قد تثير اللغط والجدل، وعدم وضوح الرؤية للبعض وقصرها فقط على القيمة المالية، أنا لم أكن أريد ترك الوحدة على الإطلاق، والجميع يعلم ماذا يمثل الوحدة بالنسبة لي».

عائلة

وأردف قائلاً: «أعتبر الوحدة بيتي الثاني، الذي قضيت بين جدرانه 7 سنوات رائعة، ووصلت بسببه إلى تسجيلي كوني لاعباً مواطناً».وعن وجهته المقبلة أوضح: «هناك بعض العروض التي تلقيتها من عدد من الأندية، ولكنها عروض شفهية حتى الآن، وأندية استفسرت عن موقفي ولم ترق للعرض الرسمي، لم يصلني أي عرض رسمي حتى الآن، ولكني كما ذكرت سابقاً أنني سأستمر في الملاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، وأرغب بالطبع الاستمرار في الإمارات».

قرار

لحق الكوري شانغ وو رم مدافع الوحدة، بهداف الفريق سيباستيان تيغالي، بعدما قرر النادي عدم التجديد للمدافع الكوري الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو المقبل، إذ جلست إدارة النادي مع مدير أعمال اللاعب مساء أول من أمس، وقرر النادي عدم التجديد. وقضى شانغ رم 5 سنوات في صفوف الوحدة وظهر بشكل جيد بعدما بات «جوكر» الفريق نتيجة الاستعانة به في غالبية المراكز. وينطبق الحال نفسه على المدير الفني الإسباني مانويل خيمينيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، ويفضل النادي عدم التجديد مع المدرب والبدء في البحث عن مدير فني جديد للموسم المقبل.

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