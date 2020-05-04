حسم ملفات وتجديد عقود واستعادة معارين

المصدر: دبي-علي شدهان

تشهد أروقة الوصل، تحديدا على صعيد فريق النادي الأول لكرة القدم، مساع حثيثة من اجل إعادة الإمبراطور إلى سابق صورته الزاهية الراسخة في أذهان الجميع، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات التي تُنجز على نار هادئة، وبعيدا عن الضجيج والشد والجذب، وفقا لمقولة "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، استثمارا لفترة "خلك في البيت" احترازا من "فايروس كورونا".

اقضوا حوائجكم

ومعروف عن الوصلاوية بصورة عامة، أنهم غالباً ما يعتمدون المقولة الشهيرة "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" في إنجاز العديد من الملفات لا سيما تلك المتعلقة بفريقهم الأول لكرة القدم الذي يمثل الواجهة الأكثر استقطابا للآراء والتوجهات الجماهيرية الساعية إلى رؤية فريق وصلاوي بهيئة إمبراطور قوي قولا وفعلا.

نهاية الموعد

ومن أبرز حلقات سلسلة الإجراءات التي انجزها القائمون على شؤون فريق الوصل خلال فترة "خلك في البيت"، حسم الكثير من الملفات المتعلقة باللاعبين سواء المحترفين الأجانب أو المواطنين، خصوصا الذين تنتهي مدة عقودهم في يونيو المقبل الموعد السابق لختام الموسم الحالي.

الرباعي الأجنبي

وشهدت الأيام الأخيرة، حسم نسبة متقدمة من ملف الرباعي الأجنبي، المؤلف من البرازيلي ويلتون سواريز ومواطنه غالفاو، والأكوادوري غايبور، والألماني تريش بالاتجاه إلى إكمال عقد الأول المتبقي منه موسما آخر، وحسم الموقف من الثلاثة الآخرين، نظرا لكون اثنين منهم معارين للوصل من ناديين أجنبيين آخرين، فيما الرابع ينتهي عقده في ختام الموسم الحالي.

صفقة اوروز

وخطى الوصلاوية أولى خطوات الإنجاز على نار هادئة منذ مارس الماضي، بالتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس اوروز "25 عاما" في مركز صانع اللعب اعتبارا من الموسم الجديد، ولمدة موسم واحد قادما من نادي رايسينغ الأرجنتيني في صفقة قابلة للاستمرار إلى ابعد من الموسم الجديد في حال اثبت اوروز كفاءته في ارتداء القميص الأصفر.

تجديد واستعادة

كما تمت خلال الفترة القليلة الماضية، تجديد عقد حارس المرمى حميد عبدالله لمدة 3 مواسم، وزميله المدافع سالم العزيزي لمدة 4 مواسم، والتفكير جديا باستعادة خدمات عبدالله كاظم وعبدالله خميس المعارين إلى نادي حتا حتى نهاية الموسم الحالي، ولاعب الوسط البرازيلي ماتيوس داسيلفا "19 عاما" المعار إلى النادي العربي بأم القيوين.

انتهاء إعارة

كما اتضحت الصورة كثيراً بالنسبة لخالد سبيل المرتبط بالخدمة الوطنية، وأحمد علي بانتهاء مدة إعارته من فريقه السابق الوحدة في نهاية الموسم الحالي، مع الأقتراب كثيرا من حسم ملف البرازيلي رونالدو منديز الذي تعرض لإصابة أبعدته شهوراً عدة عن تقديم خدماته للوصل طوال بطولات الموسم الحالي.

عودة المصابين

وبالنسبة للمصابين، المدافع علي سالمين، وحارس المرمى سلطان المنذري، والمدافع عبدالرحمن علي، ولاعب الوسط محمد سرور، ولاعب الوسط محمد علي كيدي، والمهاجم يوسف احمد، فتشير كل التوقعات إلى عودتهم جميعا خلال الفترة القادمة، ليكونوا جاهزين مع الوصل في الموسم الجديد بعد خوضهم فترات علاج وتأهيل عدة داخل وخارج الإمارات خلال فترة انقطاعهم بداعي الإصابة.



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