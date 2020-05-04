الوحدة يقرر عدم التجديد لخيمينيز وشانغ رم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

لحق الكوري شانغ وو رم مدافع الوحدة، بهداف الفريق سيباستيان تيغالي، بعدما قرر النادي عدم التجديد للمدافع الكوري الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو المقبل، إذ جلست إدارة النادي مع مدير أعمال اللاعب مساء أمس وأبلغته بقرارها عدم التجديد.

وقضى شانغ رم 5 سنوات في صفوف الوحدة وظهر بشكل جيد بعدما بات "جوكر" الفريق نتيجة الاستعانة به في أكثر من مركز.

وينطبق الحال نفسه على المدير الفني الإسباني مانويل خيمينيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم ويفضل النادي عدم التجديد مع المدرب والبدء في البحث عن مدير فني لتولي المهمة اعتباراً من الموسم المقبل،

تولى خيمينز مهمة تدريب الوحدة في أكتوبر الماضي خلفاً لموريس شتاين ونجح في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق خاصة في الدور الثاني بعد الصفقات الجديدة في الانتقالات الشتوية الماضية في يناير.

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