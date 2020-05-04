منصور بن زايد يعيد هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، قراراً بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة للمجموعة وذلك بهدف تمكين المرحلة القادمة من التطوير المؤسسي وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، كما نص القرار أيضاً على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة النادي على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره.

ويشكل القرار انعكاسا للجهود المتواصلة الرامية إلى ترسيخ أفضل المستويات العالمية للحوكمة والأداء في جميع أنحاء المؤسسة، ويشكل الخطوة الأحدث في سلسلة من الخطوات التدريجية التي اتخذها النادي منذ عام 2018 لضمان النجاح المستدام في المستقبل.

وتم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من سمو الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر /نائباً لرئيس مجلس الإدارة/، ومعالي أحمد علي الصايغ، وسعادة راشد عتيق الهاملي، وسعادة محمد سيف السويدي، وسعادة سعيد عبدالله بن شيبان، وسعادة طارق أحمد المسعود، وسعادة سلطان ضاحي الحميري، وسعادة حمد محمد الحر السويدي.

وتم أيضاً إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وعضوية كل من معالي أحمد علي الصايغ، وسعادة راشد عتيق الهاملي، وسعادة محمد سيف السويدي، وسعادة سعيد عبدالله بن شيبان، وسعادة طارق أحمد المسعود، وسعادة سلطان ضاحي الحميري، وسعادة حمد محمد الحر السويدي.

وستعمل اللجنة التنفيذية بمثابة مجلس إدارة للشركات التابعة لضمان تنفيذ نظم الحوكمة وتوحيد الجهود وتنسيق الأعمال وتنفيذ رؤية قيادة النادي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة اجتماعها الأول عن بعد الأسبوع القادم، وذلك لمتابعة الأعمال والمستجدات وتنفيذ تدابير الحوكمة الجديدة واستعراض الأولويات لجميع الكيانات التابعة للنادي.

-ريس-a

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